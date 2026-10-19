Il gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha convalidato l’arresto di Giovanni Di Maria, 26 anni, e Faisal Haouari, 34 anni, fermati dalla Polizia di Stato la sera dello scorso 16 ottobre al termine di un inseguimento iniziato lungo la Statale 189 e conclusosi tra viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle.

Il giudice ha disposto la scarcerazione dei due indagati, applicando ad entrambi la misura dell’obbligo di dimora ad Agrigento. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e, uno di loro, anche di detenzione di sostanze stupefacenti. Dalla ricostruzione dell’accaduto, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura agrigentina, impegnati in un’attività di perlustrazione, hanno imposto l’Alt all’auto con a bordo i due giovani.

Da lì è scattato un inseguimento terminato a Fontanelle, durante il quale l’auto della polizia sarebbe stata pure speronata. I due giovani, nel tentativo di fuggire, hanno lanciato dall’abitacolo 9.600 euro in contanti, suddivisi in tre mazzette, somma poi interamente recuperata dagli agenti.

Una successiva perquisizione ha fatto emergere un’altra vicenda rilevante: il sequestro di 25 cartucce calibro 45 marca Colt. Tre di queste si trovavano all’interno di un calzino, mentre i restanti proiettili erano nascosti sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Per il rinvenimento dei proiettili, che saranno ora sottoposti ad analisi, si procede al momento a carico di ignoti.

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