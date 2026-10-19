Caro vita e guerre, flash mob ad Agrigento: «Al supermercato ti senti rapinato»

Sabato alle 15.30 appuntamento davanti alla Prefettura. L’iniziativa del comitato “Io Non ci Sto” in contemporanea con altre città italiane. Gli organizzatori cercano di coinvolgere anche studenti e consiglieri comunali.

AGRIGENTO – Dai casseurs di Parigi alle violenze registrate durante alcune manifestazioni nelle città italiane, il disagio sociale e giovanile torna al centro del dibattito. Proteste e tensioni che hanno origini e caratteristiche diverse, mentre il crescente costo della vita alimenta nuove iniziative di mobilitazione. Anche Agrigento si prepara a scendere in piazza contro il caro vita e le guerre, con un flash mob in programma sabato 24 ottobre, alle 15.30, davanti alla Prefettura.

L’iniziativa, promossa dal comitato “Io Non ci Sto” insieme al nascente “Comitato L’Altra Voce”, si svolgerà in concomitanza con appuntamenti annunciati a Padova, Aosta e in altre città italiane.

«Vogliamo dare un segnale anche da Agrigento e chiederemo la partecipazione di esponenti del Consiglio comunale», spiega Manuel Guanaco Samaritano, tra i promotori della manifestazione. Al centro della protesta le spese militari, le guerre e le conseguenze economiche che, secondo gli organizzatori, finiscono per pesare sulle famiglie.

«Sinceramente ho appena fatto gasolio e mi sono sentito male. Continuando di questo passo non capisco dove arriveremo. Entri al supermercato e ti senti rapinato. Così non sappiamo cosa accadrà», racconta Samaritano, dando voce alla preoccupazione per l’aumento dei prezzi.

Il promotore prende però nettamente le distanze dagli episodi di violenza che hanno accompagnato alcune manifestazioni. «La violenza va condannata. Piena solidarietà alle forze dell’ordine. Le istituzioni non si toccano e non si possono attaccare uomini in uniforme che stanno lavorando a tutela dello Stato».

Gli organizzatori puntano anche al coinvolgimento degli studenti agrigentini. «Abbiamo visto che questa mattina gli studenti del liceo musicale Empedocle hanno manifestato, ma per ragioni diverse, legate alla sede distaccata lontana da quella centrale. Ci piacerebbe comunque che anche i giovani partecipassero al flash mob contro il caro vita e stiamo cercando di coinvolgerli».

L’appuntamento è dunque per sabato 24 ottobre alle 15.30 davanti alla Prefettura di Agrigento, con l’obiettivo dichiarato di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul peso crescente delle spese quotidiane e sulle conseguenze economiche dei conflitti internazionali. Collage di copertina realizzato con IA

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