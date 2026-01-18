E’ stato firmato il decreto da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per l’istituzione del Commissariato distaccato di Pubblica sicurezza di Lampedusa e Linosa. La nuova sede della Polizia di Stato sarà realizzato nei locali situati all’interno dell’aeroporto di Lampedusa. Si tratta di spazi concessi in comodato d’uso gratuito da Enac e dalla società di gestione Ast Aeroservizi.

Un presidio di legalità, che sarà alle dipendenze della Questura di Agrigento. A guidarlo sarà un funzionario con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto, e per quanto riguarda l’organico, il piano prevede una forza di 46 unità. Si tratta di un vero e proprio ufficio di polizia di frontiera, con competenze simili a quelle della Tenenza dei carabinieri.

