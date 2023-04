Nomina assessore Piparo. Gli auguri di Daniela Catalano, coordinatrice cittadina FDI

“Nell’esprimere le mie personali congratulazione ai neo nominati assessori Gerlando Piparo e Carmelo Cantone, manifesto soddisfazione per l’ingresso in giunta del nostro consigliere comunale, primo eletto nella lista di Fratelli d’Italia alle ultime amministrative, Gerlando Piparo.” Lo dice, Daniela Catalano, coordinatrice cittadina di Fratello d ‘Italia.

“Con la delega conferitagli dal Primo Cittadino- continua- l’assessore Piparo sarà il referente in Giunta per quanto concernePolitiche di governo del territorio, Pianificazione urbanistica gestione del territorio, PRG, PUDM, Smart-City, Abbattimento barriere architettoniche, Centro storico. Sport, attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione sportiva grandi eventi sportivi, temi nei quali ha sempre dato prova di competenza e sana passione. A lui e alla Giunta tutta, i più sinceri auguri di buon lavoro nel superiore interesse della Città.”