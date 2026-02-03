Si sono vissuti momenti di paura, ieri notte, a Grotte in via Ingrao per una fuga di gas fuoriuscito da un tubo. Nell’aria si è sprigionato un odore intenso di gas, e per alcune decine di minuti, si è temuto il peggio.

Sul posto accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione cittadina. Accertata la rottura di una tubatura è stato richiesto l’intervento dell’azienda responsabile del servizio che ha subito riparato il tubo, ripristinando la messa in sicurezza.

