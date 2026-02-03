Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio nel Tirreno Meridionale al largo di Palermo. Entrambi gli eventi sismici sono avvenuti in mare e non risultano aver causato danni a persone o cose.

La scossa più significativa è stata registrata alle 2:17. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.2 ed è stato localizzato a una profondità di circa 33 chilometri. L’evento è stato rilevato dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso la Sala Sismica di Roma.

Poco più di venti minuti prima, alle 1:57 un’altra scossa aveva interessato la stessa area del Tirreno Meridionale. In questo caso la magnitudo è stata di 2.6, con ipocentro a una profondità di circa 30 chilometri.

