PORTO EMPEDOCLE – Il secondo Speed Date Letterario, svoltosi ieri 1 febbraio negli spazi della Stazione succursale di Porto Empedocle, ha segnato un passaggio importante nel panorama culturale cittadino, mostrando con chiarezza che non si tratta di un appuntamento estemporaneo ma di un progetto che ambisce a diventare stabile.

L’iniziativa, ideata e curata da Angela Roberto, presidente Archeoclub Agrigento insieme a Graziella Pecoraro, direttrice di VGS LIBRI, nasce da un lavoro lungo e meticoloso, fatto di confronto costante e di una progettualità che non si esaurisce nella serata pubblica. Pecoraro ha voluto sottolineare come l’evento sia stato il punto di arrivo di una settimana intensa di preparazione, di idee rimesse continuamente in discussione, di incastri ricostruiti più volte, nella convinzione che la cultura debba essere praticata con rigore e passione autentica.

Il luogo scelto non è secondario. Lo spazio della Stazione succursale è stato trasformato in un presidio culturale capace di accogliere lettori, autori e curiosi in un contesto che invita all’ascolto e alla condivisione. Angela Roberto ha evidenziato come questo risultato sia stato possibile grazie alla sinergia con le istituzioni che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto fin dall’inizio: la Fondazione FS, rappresentata da Pietro Fattori, il sindaco Calogero Martello, che ha accordato piena fiducia all’iniziativa, e l’Archeoclub Agrigento – I luoghi di Empedocle, insieme ai soci del direttivo e a tutti coloro che lavorano con costanza dietro le quinte.

Un ruolo decisivo è stato riconosciuto anche agli sponsor, non semplici sostenitori economici ma parti vive della comunità, il cui contributo ha permesso di completare la serata e di valorizzare il legame tra cultura e territorio. Reale Mutua di Agrigento, Marinisa Bag, Bar Fantasy e Casa del Pollo di Porto Empedocle sono stati citati come esempi di un tessuto commerciale e artigianale che continua a investire nella dimensione culturale come elemento identitario.

Sul piano letterario, l’incontro ha proposto un dialogo tra tre autori differenti per età, formazione e orizzonte narrativo, ma accomunati da una riflessione profonda sul tempo, sulla memoria e sulle relazioni umane. Beatrice Gucciardo, giovane autrice di Porto Empedocle, ha presentato, con il suo romanzo di esordio “Una leggera sottile illusione”, una scrittura che nasce dalla poesia e si apre alla narrazione come strumento di indagine emotiva, raccontando la fine di un amore e le fratture che essa produce all’interno di un gruppo di amici. Il suo percorso è stato introdotto dal testimonial Gaspare Agnello, che ne ha messo in luce la consapevolezza letteraria e la delicatezza tematica.

Accanto a lei, Giacomo La Russa ha portato al centro della discussione I sepolti vivi – La rivolta della Ciavolòtta, romanzo che ricostruisce l’occupazione di una miniera di zolfo nel 1954 da parte di lavoratori licenziati. Un testo che intreccia storia sociale e narrativa civile, riportando l’attenzione su temi come la dignità del lavoro, la solidarietà e la persistenza del passato nel presente. Il confronto è stato accompagnato dal testimonial Fausto D’Alessandro, che ha facilitato il dialogo con il pubblico.

A chiudere la serata è stato Davide Mauro, autore e fondatore della webzine Elapsus, con Il senso della bellezza, romanzo ambientato nella Parigi dell’Ottocento, tra mercanti d’arte, pittori impressionisti e trasformazioni politiche e culturali. Un racconto che interroga il potere dell’arte di modificare lo sguardo e il destino individuale, presentato insieme al testimonial Gianluca Vota.

Il secondo Speed Date Letterario ha restituito l’immagine di una comunità che si riconosce in un progetto culturale capace di generare legami, continuità e senso di appartenenza. Non una parentesi nel calendario degli eventi, ma un laboratorio in divenire, in cui la letteratura torna a essere spazio di incontro e riflessione.

