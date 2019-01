Una donna di 77 anni, pensionata, di Castrofilippo, è rimasta leggermente intossicata dalle esalazioni provenienti da una stufa a gas.

La situazione di pericolo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l’intera palazzina, in via Boris Giliano, messo in salvo l’anziana, che ha rifiutato le cure mediche, e provveduto a riportare alla normalità il tutto.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri.