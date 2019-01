Mancano i medici nei pronto soccorso: ASP vuole reclutarli a tempo

«Essendo risultate infruttuose le varie convocazioni con incarico a tempo determinato, con varie deliberazioni sono stati indetti dall’Asp diversi avvisi pubblici a valutazione comparativa dei curricula e colloquio per conferire gli incarichi. Nonostante queste procedure, continua a persistere la grave carenza di dirigenti medici, con particolare riferimento al presidio ospedaliero di Canicattì, dove, al momento, prestano servizio un dirigente medico a tempo indeterminato e 3 medici con rapporto libero professionale – hanno scritto il commissario straordinario Giorgio Giulio Santonocito, il direttore amministrativo Francesco Paolo Tronca e quello sanitario Silvio Lo Bosco.

L’obiettivo è quello di coprire i posti vacanti e disponibili nella disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza.

Gli eventuali candidati che risultino vincitori della selezione «verranno invitati a sottoscrivere – ha evidenziato la stessa Asp – un incarico della durata di sei mesi, trattandosi di attività con rapporto libero professionale».

L’Asp ha inoltre precisato «che i relativi disciplinati di incarico potrebbero risolversi ancor prima della scadenza, a seguito di intervenute assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento disposte dall’assessorato regionale della Salute».

Gli avvisi pubblici fino ad ora fatti da un anno a questa parte sono andati deserti o quasi proprio per questo motivo: non soltanto si tratta di incarichi di sei mesi, un lavoro che potrebbe però anche risolversi prima in caso di assunzioni a tempo indeterminato. (Fonte Giornale di Sicilia)