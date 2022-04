Spifferi freddi dalle finestre dell’ospedale. L’Asp: “Previsto intervento”

È in previsione un intervento, per il quale si attende il decreto regionale di finanziamento, per la riqualificazione energetica del presidio ospedaliero di Agrigento. L’importo è di 5.845.000 euro. Fra gli interventi previsti, fa sapere l’azienda sanitaria provinciale, anche la sostituzione degli infissi che risolverà le criticità attuali del San Giovanni di Dio. Sì perché, nell’ospedale di contrada Consolida gli spifferi che provengono dalle finestre sono abbastanza fastidiosi. Le raffiche di vento di questi giorni stanno causando disagi ai pazienti ricoverati nei reparti. Soprattutto a quelli ospitati nei piani alti della struttura di contrada Consolida. “Alcuni pazienti ricoverati, nel reparto di Chirurgia , adesso ospitato al quarto piano, hanno dovuto usare le traverse per cercare di bloccare gli spifferi” denuncia una donna che ha avuto la madre ricoverata. “In questo reparto il freddo è insopportabile- racconta-. Nonostante l’impianto di riscaldamento funzioni, è praticamente inutile, visto che gli effetti sono vanificati dalla presenza continua di correnti che, diventano più fastidiose per i pazienti costretti a stare fermi e coricati a letto”.