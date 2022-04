Acquistano immobile ma per oltre 40 anni hanno occupato quello del vicino di casa. È la singolare vicenda che affligge da anni moltissimi degli immobili, sia residenziale che commerciali, ubicati nella frazione del Villaggio Peruzzo ad Agrigento e riguarda gli immobili venduti oltre 40 anni , dalla Ex Gesal, oggi IACP (Istituto Autonomo Case Popolari). Nello specifico è accaduto che l’acquirente acquistava l’immobile “A” ma per un errata attribuzione del “sub” catastale veniva immesso nel possesso dell’immobile “B”. Una strana vicenda che si è protratta per diversi decenni nella totale inconsapevolezza dei proprietari che non sapevano di occupare un immobile formalmente intestato ad altra persona. Tutto ciò è venuto alla luce nel momento in cui alcuni proprietari hanno avuto l’esigenza di vendere l’immobile piuttosto che darlo in locazione, esigenza che non si è potuta soddisfare poiché l’immobile da loro posseduto era formalmente intestato ad altro soggetto. Alcuni dei proprietari, dunque, si sono rivolti all’Avvocato Domenico Schembri, il quale dopo aver verificato la impossibilità di rettificare, con l’aiuto dello IACP, l’atto di compravendita, impossibilità dovuta al notevole lasso di tempo trascorso, ha esperito le necessarie procedure giudiziarie al fine di ottenere una pronuncia di intervenuta usucapione dell’immobile posseduto, immobile che così viene sottratto all’intestatario formale ed attribuito al possessore ultraventennale.

Per alcuni proprietari, quindi, la vicenda si è risolta positivamente in tempi brevi, mentre per altri è ancora in corso.