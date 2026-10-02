La Polizia di Stato di Agrigento ha effettuato nella giornata del 30 settembre scorso mirati servizi di controllo straordinario del territorio nei comuni di Ribera e Santa Margherita del Belice. L’operazione rientra in un piano d’azione volto a rafforzare la vigilanza e a contrastare i fenomeni criminali nell’intera provincia. Le attività sono state coordinate dal personale del Commissariato di Polizia di Sciacca, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale. L’intervento, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati di tipo predatorio, dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha riguardato anche la verifica degli esercizi commerciali, consentendo di raggiungere importanti risultati.

Nel corso delle attività a Santa Margherita del Belice sono state controllate 124 persone (alcune delle quali con pregiudizi penali) e 67 veicoli. Le verifiche su strada, eseguite attraverso 5 distinti posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e al ritiro di un documento di circolazione. Inoltre, gli agenti hanno effettuato controlli in due sale giochi ed esercizi di pubblica somministrazione di alimenti e bevande, procedendo anche al controllo per accensioni pericolose.

Analoghi controlli sono stati eseguiti a Ribera, dove sono state identificate 136 persone, di cui alcune con pregiudizi penali. I posti di controllo stradali, 8 in totale, hanno permesso di sottoporre ad accertamento 44 veicoli, con la conseguente elevazione di 13 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. Nell’ambito del medesimo contesto urbano, gli agenti hanno inoltre esteso le verifiche a due esercizi pubblici. “L’intensificazione delle attività di monitoraggio conferma ancora una volta l’impegno profuso da tutte le Forze di Polizia e dagli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio”, scrive la Questura in una nota.

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