Fratelli d’Italia, Daniela Catalano nuovo coordinatore della città di Agrigento

Daniela Catalano, avvocato, già Presidente del Consiglio comunale di Agrigento e candidata Sindaco della città alle ultime amministrative, aderisce a Fratelli d’Italia ed assume la carica di Coordinatore Cittadino.

A nominarla il commissario provinciale, Calogero Pisano, dopo l’incontro avvenuto a Palermo, tra lo stesso Pisano, Daniela Catalano e Giorgia Meloni, a margine dell’evento tenutosi al Teatro Golden, durante il quale è stato presentato il libro dell leader di Fratelli d’Italia, “Io sono Giorgia”. Grande soddisfazione per il neo coordinatore di Fratelli d’Italia di Agrigento, Daniela Catalano che afferma: “Con entusiasmo e convinzione entro in Fratelli d’Italia assumendo il prestigioso ed impegnativo incarico di coordinatore del capoluogo agrigentino, ruolo estremamente stimolante per una agrigentina doc innamorata della propria città. Condivido a pieno il progetto politico di una leader come Giorgia Meloni per la forza delle idee difese, per la coerenza, per ii contatto raro e reale con le esigenze del cittadino. Ringrazio il commissario provinciale, l’amico Calogero Pisano, per la nomina conferitami, l’on. Giorgia Meloni per lo slancio anche oggi dimostratomi, l’on. Francesco Lollobrigida per la stima di cui sin da subito mi ha onorata, l’assessore regionale Manlio Messina per I’attenzione mostratami, l’on. Carolina Varchi ed il coordinatore regionale Giampiero Cannella.

Comincerò immediatamente a lavorare per ii partito, nel supremo interesse della città, certa che con la massima determinazione e lo spirito di squadra, potranno essere raggiunti grandi traguardi’.

A Daniela Catalano vanno gli auguri del commissario provinciale Calogero Pisano: “Do il benvenuto nella nostra grande famiglia a Daniela Catalano.

Un ingresso che porta ulteriore qualità al percorso di crescita del partito nella nostra provincia.

Faccio a Daniela, che sono certo saprà al meglio rappresentare i valori del nostro partito, i migliori auguri di un proficuo lavoro”.