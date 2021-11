Giornata mondiale dell’infanzia, iniziative al museo Griffo

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, domenica 21 novembre, il parco Archeologico della Valle dei Templi ha pensato a un visita gioco al Museo Pietro Griffo, una caccia al tesoro tra le vetrine che espongono preziosissimi reperti. “Crescere insieme significa crescere liberi”, il tema di quest’anno, evidenzia il ruolo chiave degli adulti che accompagnano nella crescita le nuove generazioni e per questo motivo è stato pensato a questo laboratorio. I partecipanti verranno simbolicamente suddivisi in due schieramenti, granchi ed aquile come i simboli riportati sulle monete akragantine, che si sfideranno pacificamente sino alla prova finale. Al termine, per tutti quanti, una gustosa ricompensa. L’attività avrà inizio alle 16 nell’aula didattica del Museo Griffo, il chiostro e tra le vetrine della collezione.