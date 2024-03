“Esprimiamo la nostra massima solidarietà ed il nostro sostegno alle forze di polizia coinvolte in questi giorni in polemiche, spesso strumentali, in seguito alle manifestazioni di Pisa e di Firenze. Nessuno può permettersi di mettere in discussione l’abnegazione e il lavoro che quotidianamente portano avanti al servizio della Nazione, a garanzia della sicurezza e della legalità, mettendo a rischio spesso anche la propria vita. Con la nostra vicinanza a tutti gli uomini e le donne in divisa, respingiamo al mittente ogni tentativo di delegittimazione“, lo dichiarano in una nota congiunta il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, ed il dirigente provinciale (responsabile del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione), Giancarlo Granata.