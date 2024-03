Condannato per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso. Un cinquantaquattrenne di Porto Empedocle è stato arrestato dai carabinieri. Data esecuzione all’ordine di detenzione domiciliare emesso dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento. Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare quattro mesi di reclusione in detenzione domiciliare. Il reato è stato commesso a Tivoli nel 2020.