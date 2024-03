L’organizzazione ha previsto diversi eventi collaterali.

Sarà il concerto di Lello Analfino a chiudere il prossimo 17 marzo il 76esimo Mandorlo in fiore ad Agrigento. Appuntamento in piazza Marconi, start ore 21:30. Lello Analfino, agrigentino, è un vero e proprio animale da palcoscenico. Storico frontman dei Tinturia e’ esaltante e coinvolgente, diretto con il pubblico. I suoi concerti si trasformano in grandi eventi.

L’organizzazione del 76esimo Manforlo in fiore, in programma dal 9 al 17 marzo prossimi, ha previsto diversi eventi collaterali: il centro di Agrigento vivrà ogni giorno con gli spettacoli dei gruppi e anche con una particolare serata dal titolo “La notte del Mandorlo”, in programma sabato 16 marzo, con musica e intrattenimento di artisti locali. Ci sarà spazio per diverse iniziative collaterali di svago e gastronomia e il coinvolgimento delle scuole cittadine. La sera del 9 marzo, sempre al teatro Pirandello, torna il concerto di musica etnica. Martedì 12 e mercoledì 13 ritornano al Pirandello le serate a tema: una Europea, l’altra con i gruppi latino-americano. Venerdì 15 sempre piazza Marconi, con inizio alle 21:30, ospiterà lo spettacolo del duo comico “Matranga e Minafó”; il 16, invece, in contemporanea alla Notte Bianca, va in scena “Medea”, firmata Marco Savatteri.