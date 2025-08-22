Agrigento, 3 agosto 2025 – Nella suggestiva cornice del Giardino del Vescovo, all’interno del MU.DI.A – Museo Diocesano di Agrigento, si è svolta la solenne Cerimonia del Passaggio della Campana del Rotaract Club Agrigento, un appuntamento simbolico che sancisce l’avvicendamento delle presidenze del Club.

Alla presenza dei Soci Rotaract, delle Autorità Rotariane e di numerosi amici, il Club ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente Riccardo Accurso Tagano per l’anno di straordinaria dedizione e impegno, che ha contribuito a dare lustro al Club attraverso attività di servizio, cultura e amicizia. Con entusiasmo, i Soci hanno accolto il nuovo presidente Gabriele Giunta, che guiderà il Club nel prossimo anno sociale con rinnovato slancio e obiettivi di crescita condivisa al servizio della comunità.

La serata è stata arricchita da un momento particolarmente significativo: una visita guidata al MU.DI.A e alla mostra “Il fuoco dell’amore. Maria Maddalena, testimone di Speranza al femminile”, evento culturale inserito nelle celebrazioni di Agrigento Capitale Italiana della Cultura e dell’Anno Giubilare.

Durante il suo intervento ufficiale, il neo presidente Gabriele Giunta ha espresso emozione e senso di responsabilità nel raccogliere il testimone della guida del Club, sottolineando i valori che ispireranno il nuovo anno rotaractiano: amicizia, collaborazione, umiltà, crescita e servizio.

Nel suo discorso ha illustrato i “pilastri” del progetto 2025/2026: momenti di formazione per i soci, iniziative di inclusione e sensibilizzazione sul tema dell’autismo, attività a tutela dell’ambiente, aperture di respiro internazionale e occasioni di mentorship per i giovani del territorio.

«Il Rotaract – ha dichiarato Giunta – è una realtà capace di generare connessioni autentiche e concrete opportunità di crescita. Come architetto ho immaginato il mio anno come un progetto da seguire passo dopo passo: dalle fondamenta fino alla costruzione finale, con l’impegno di curare ogni dettaglio insieme al mio direttivo e a tutti i soci».

La cerimonia si è conclusa con il saluto al nuovo Direttivo e con una cena conviviale, che ha suggellato l’avvio di un nuovo anno ricco di entusiasmo e iniziative.

Con il Passaggio della Campana, il Rotaract Club Agrigento rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, consolidando la rete di giovani professionisti e studenti che, con passione e dedizione, portano avanti i principi rotariani di servizio al di sopra di ogni interesse personale.

