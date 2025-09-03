Dopo il successo della Settimana Pirandelliana, il Teatro dell’Efebo ospita domani, mercoledì 3 settembre alle 21, “Quasi Papa”, commedia di Andrea Cirino per la regia di Valentina Ghetti. La storia segue un giovane seminarista siciliano che si trasferisce a Roma per inseguire il sogno del sacerdozio, sfiorando il cuore della Chiesa. Lo spettacolo attraversa un secolo di storia, intrecciando fede, vocazione, tentazioni e potere, sullo sfondo di eventi cruciali come la Shoah e il Concilio Vaticano II. Il cast vede Franco Oppini, Eleonora Puglia, Marco Giustini, Riccardo Grazioni e Antonio Coppola, promettendo al pubblico una serata di divertimento e riflessione. “Il cartellone del Teatro dell’Efebo continua a offrire appuntamenti di alto livello artistico”, sottolinea Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio di Agrigento. IL VIDEO

