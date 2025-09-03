BarberiaTondo: la barberia più famosa della provincia di Agrigento

Un team unico, un’app esclusiva e quasi 20 anni di attività: BarberiaTondo continua a dettare lo stile in città.

AGRIGENTO – Da quasi vent’anni è un punto di riferimento ad Agrigento e, con oltre trent’anni di esperienza nel settore, BarberiaTondo, fondata da Tondo Salvatore, si conferma la barberia più famosa e seguita della provincia.

La recente campagna pubblicitaria con i maxi manifesti 6×3 affissi in città ha attirato l’attenzione di tutti, ma chi conosce BarberiaTondo sa che il vero segreto è un altro: passione, innovazione e un team di professionisti che lavora insieme con lo stesso obiettivo.

A differenza delle classiche barberie, BarberiaTondo è l’unica ad Agrigento ad avere una squadra organizzata e affiatata. Una scelta che ha permesso di alzare il livello e garantire qualità costante a ogni cliente.

Non solo: BarberiaTondo è anche l’unica in provincia a disporre di una app personalizzata per le prenotazioni, strumento moderno che semplifica la vita dei clienti e testimonia la visione innovativa dell’attività.

“Non tagliamo soltanto capelli – spiega Tondo Salvatore, fondatore di BarberiaTondo –

ma creiamo stile, identità e sicurezza per chi ci sceglie. È questa la forza che ci ha reso un marchio riconosciuto e rispettato.”

BarberiaTondo non è più solo una barberia: è un brand , un punto fermo , un simbolo di stile che rappresenta Agrigento.

