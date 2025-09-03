Un altro furto in appartamento è stato messo a segno ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta hanno preso di mira l’abitazione di un imprenditore cinquantenne in via Imera, nel centro della Città dei templi. Portati via soldi e monili d’oro. Il bottino ammonterebbe a migliaia di euro. I ladri probabilmente erano a conoscenza delle abitudini dell’uomo che, in compagnia della moglie, era andato in vacanza per qualche giorno.

Sono stati gli stessi proprietari a fare la scoperta della “visita” dei ladri una volta rientrati a casa. Qualcuno si è intrufolato e, dopo aver rovistato dappertutto, ha portato via soldi e preziosi. Indaga la polizia. Salgono a quattro i furti messi a segno ad Agrigento nel giro di poche settimane. Chi agisce userebbe anche la cosiddetta “chiave bulgara” in grado di aprire anche le porte blindate.

