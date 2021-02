Francesco Picarella: “allarmismo ingiustificato sui fondi perequativi.“

“Non sono a rischio gli aiuti alle imprese”. Per l’assessore Francesco Picarella quello sui fondi perequativi “è un allarmismo ingiustificato. La misura stanziata dal Governo Musumeci e approvata nel bilancio regionale – ha dichiarato oggi l’assessore alle Attività produttive – non corre nessun rischio. E’ stato infatti pubblicato giorno 31 dicembre scorso, il decreto d’impegno relativo ai 263,5 milioni del Fondo Perequativo e dei 115 milioni del Fondo per investimenti per il 2020, per mettere in salvo le agevolazioni a favore dei Comuni e dei loro bilanci e per sostenere gli operatori economici con una significativa riduzione dei tributi locali, in particolare della Tari.

Alle imprese della città di Agrigento sono state concesse, in un primo riparto, agevolazioni tributarie in materia di IMU-TARI-TOSAP e Imposta di Pubblicità per un importo complessivo pari ad € 2.677.167,81.

La sollecitazione pubblica del consigliere Spataro, seppur legittima, alimenta un ingiustificato allarmismo agli imprenditori e alle partite iva, che proprio in questo momento tutto hanno bisogno che di politica fatta di annunci e da polemiche. Azioni queste che non appartengono all’operato amministrativo del Sindaco Miccichè e della giunta, volta prevalentemente a fare le cose e poi mettere alla giusta conoscenza la cittadinanza.

Per ulteriore chiarezza, si informa che gli uffici finanziari del Comune in tal senso hanno già impegnato l’Inpa, che è l’ente di riscossione, sui propri adempimenti, così come sta predisponendo la modulistica necessaria per ottenere il beneficio delle agevolazioni previste, quindi in tempo utile per le scadenze previste, il tutto per come determinato dal regolamento approvato dal Consiglio comunale in data 24 settembre 2020, seduta nella quale proprio il Consigliere Spataro risulta assente”.