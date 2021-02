Capelli a casa come dal parrucchiere

Tinta giusta e piega perfetta sono i trucchi per avere capelli in ordine sempre. Ecco come ottenerli anche a casa con risultati professionali

Chi non desidera capelli sempre in ordine, che oltre a una tinta naturale e ben scelta risultino ben composti, luminosi e morbidi in ogni circostanza?

Risultati professionali si ottengono anche a casa con gli strumenti adatti e i prodotti migliori.

L’importante è scegliere sempre nel rispetto delle proprie esigenze specifiche e dedicare cura e attenzione ai propri capelli ogni giorno per assicurarsi nel tempo splendore, vitalità e brillantezza.

Punto primo: la tinta

Mantenere un colore di capelli naturale e perfetto richiede attenzione e cura costanti.

Che si parli di ritocco della ricrescita o tinta permanente, il colore dei capelli è uno dei fattori principali, che maggiormente incidono su tutto l’aspetto generale di una persona.

Considerando il tempo di ricrescita media dei capelli, generalmente ogni 5 o 6 settimane arriva il momento ti rivedere la tinta, soprattutto in presenza di capelli bianchi che si desiderano coprire.

Se non si ha sempre tempo per il parrucchiere e si vuole comunque contare su un risultato soddisfacente è bene orientarsi su prodotti di qualità come Garnier.it/belle-color che offre una gamma di sfumature assolutamente naturali e capaci di garantire una copertura totale mantenendo i capelli luminosi e brillanti.

Con un po’ di pratica e le giuste accortezze fare la tinta a casa può diventare una piacevole routine.

È sempre essenziale scegliere bene il colore da applicare rispettando la cromia del proprio incarnato e non schiarendo mai oltre le due tonalità quella di partenza.

Per applicare nel miglior modo possibile la tinta è bene armarsi di guanti, crema idratante che faccia da barriera lungo l’attaccatura dei capelli, asciugamano protettivo per le spalle, al fine di evitare di sporcare i vestiti e pennello adatto allo scopo.

I capelli andrebbero divisi in sezioni e la tinta passata ciocca per ciocca dalle radici alle punte, facendo attenzione a ricoprire ogni parte della testa.

Si parte dalla zona frontale insistendo maggiormente dove la ricrescita è più visibile per un risultato perfetto.

Almeno 48 ore prima di applicare la tinta va effettuato il test allergico e va sempre rispettato in modo scrupoloso il tempo di posa indicato sulla confezione del prodotto scelto.

Asciugatura e messa in piega

Una volta sistemato il colore si passa all’asciugatura e alla messa in piega.

Anche in questo caso è possibile puntare al meglio con gli strumenti giusti e le tecniche più affidabili.

Già la scelta dello shampoo incide sul risultato finale.

Scegliere infatti un prodotto delicato e idratante aiuta a proteggere i capelli dallo stress dell’asciugatura.

Fondamentale poi è assicurarsi di rimuovere ogni traccia di detergente con l’ultimo risciacquo che deve essere accurato e mai fatto con acqua a temperatura troppo alta.

Residui di balsamo e maschere non perfettamente rimossi tendono a far sporcare i capelli con estrema velocità rovinandone l’aspetto in poche ore.

Altro trucco essenziale, soprattutto per evitare l’increspamento dei capelli è rimuovere l’acqua in eccesso con un asciugamano prima di passare al phon.

L’asciugatura, spazzola alla mano, è l’ultimo step.

Mai usare temperature troppo alte e prima di spazzolare i capelli ricordarsi di effettuare una preasciugatura a testa in giù per rendere la chioma più voluminosa e naturale.

Un piccolo trucco: iniziare a dare forma alla piega con le dita prima di passare alla spazzola per orientare manualmente l’ondulazione delle diverse ciocche dalla zona frontale ai lati della testa e infine alla nuca.