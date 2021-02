Su richiesta degli assessori Aurelio Trupia e Giovanni Vaccaro, è stato avviato il decespugliamento nella via Michele Caruso Lanza. Successivamente proseguirà anche nelle vie Solferino, via della Pace e nelle zone limitrofe. “ Purtroppo – dicono i due – non è stato possibile predisporre i divieti in queste ultime vie per cui gli amministratori invitano i cittadini a collaborare, liberando le zone in cui si dovrà intervenire al fine di ottimizzare i lavori di decespugliamento”.