Il ballerino incanta il pubblico.

Comunicare bellezza attraverso la danza. E’ il mestiere che si è scelto (o da cui è stato scelto) Francesco Consiglio, agrigentino, in questi giorni tra i protagonisti di Billy Elliot, famosissimo musical amato in tutto il mondo e che in Italia conferma il suo appeal grazie alla regia di Massimo Romeo Piparo. E grazie alla imbattibile “macchina da guerra” del Teatro Sistina, patria italiana del musical. Nell’ormai storica rappresentazione che prende le mosse dal film di Stephen Daldry impreziosito dalle musiche di Elton John, Franceso Consiglio è protagonista di un passo a due con Billy Elliot da piccolo. Chissà se in questo ruolo il ballerino siciliano ha rivissuto immagini ed emozioni del proprio passato, quando ancora bambino studiava danza nella scuola delle sorelle Bartolomeo a Realmonte, a due passi dalla Scala dei Turchi. Da lì Francesco migrò che non aveva ancora 16 anni per raggiungere Napoli e diplomarsi alla prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, la prima scuola d’Italia e una delle più antiche d’Europa. Un “vivaio” che ha formato ballerini di altissimo livello professionale, protagonisti nelle più apprezzate compagnie, in Italia e all’estero.

A Napoli, Francesco partecipa a vari spettacoli tra i quali Il Lago dei Cigni, Giselle, La bella addormentata, Sogno di una notte di mezz’estate, Il Principe Igor. Diventa, poi, primo ballerino nella Compagnia Astra Roma Ballet di Diana Ferrara, prima Ballerina Etoile del Teatro dell’Opera. Impossibile elencare tutti gli spettacoli a cui Francesco Consiglio ha partecipato: tra gli altri Raffaello e la leggenda della Fornarina, per la regia di Marcello Sindici; I Promessi Sposi, coreografo Martino Muller, regista Michele Guardì. Tra i coreografi con cui ha lavorato ci sono anche Evelyn Hanack, Daniel Ezralow, Fabrizio Angelini, Fabrizio Mainini, Robert North, Roberto Croce e a tanti altri

Nel tempo ha saputo farsi apprezzare dal pubblico del Teatro dell’Opera di Roma ma anche da quello, più ampio, della televisione: primo ballerino al 59° Zecchino d’oro , Francesco partecipa ai programmi di Carlo Conti, Barbara D’Urso, Mara Venier. Nel frattempo, entra nella produzione PeepArrow Entertainment diretta dal regista Massimo Romeo Piparo partecipando a vari spettacoli: Jesus Christ SuperStar- Rugantino – The Full Monty, Mamma Mia, Il Marchese del Grillo. E oggi, Billy Elliot, sempre consapevole– Francesco – che la danza è un impasto magico di arte, capacità fisica, emozioni e pensiero. E per questo incanta il pubblico.