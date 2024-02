Il deputato, Giusy Savarino, aveva chiesto all’assessore regionale Aricò, “di intervenire urgentemente”.

Quasi 500mila euro per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione, a causa delle forti mareggiate, a San Leone. L’assessorato regionale alle infrastrutture e Mobilità ha trasmesso nota al Genio civile di Agrigento con la quale si autorizzano i lavori per complessivi 495mila ero. L’11 febbraio scorso, nel giorno del crollo di parte della pista ciclabile di viale delle Dune, il deputato regionale, Giusy Savarino, aveva fatto sapere di aver chiesto all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, “di intervenire urgentemente, per il tramite del Dipartimento regionale tecnico e del Genio civile, per la messa in sicurezza, non procrastinabile in considerazione degli ultimi eventi, del viale delle Dune a San Leone. Mi è stato assicurato il massimo impegno in tempi brevissimi”. Promessa mantenuta, dunque, dopo dodici giorni. Il Sindaco di Agrigento e tutta l’amministrazione Comunale esprimono un plauso “per la sensibilità e la prontezza mostrata da Giusi Savarino, dall’assessore Aricò e da Fratelli d’Italia nei confronti di una problematica, quella dell’erosione costiera, che compromette seriamente le bellezze naturali ed attrattive della nostra città”, si legge in una nota.

Il cedimento in viale delle Dune, nei pressi della terza spiaggia, è avvenuto a distanza di settimane dai primi fenomeni di erosione costiera che avevano spinto il Comune a transennare l’area per evitare pericoli per runner, ciclisti e pedoni che transitavano nella pista.