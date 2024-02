Una iniziativa a supporto dei talenti del territorio.

Una nuova collaborazione tra il Centro per l’Impiego (CPI) di Agrigento e Randstad Italia S.p.A. che segna l’inizio del progetto pilota “IN RETE CON IDO”, un’iniziativa che mira a migliorare l’accesso al mercato del lavoro per i candidati locali. Il Dirigente del CPI, Pasquale Patti, ha promosso l’evento di lancio, sottolineando l’importanza di queste collaborazioni per il progresso del mercato del lavoro. L’incarico, l’organizzazione e il monitoraggio delle diverse fasi è stato affidato dal Dirigente alla funzionaria direttiva del CPI, Caterina Schirò, a seguito dell’iniziativa da lei proposta, che ha visto la fiduciosa e volontaria partecipazione di 83 candidati, donne e uomini d’ogni età. Il progetto pilota rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra il settore pubblico e privato per la ricerca e il collocamento di persone in cerca di lavoro. Il progetto “IN RETE CON IDO” è stato ideato e voluto per perseguire due obiettivi principali: il primo, guidare l’utenza circa le modalità e le forme di accesso al mercato del lavoro fruendo dei servizi gratuiti del CPI, unitamente, e in collaborazione, a quelli posti in essere da Randstad. Il secondo obiettivo, favorire e potenziare l’incontro domanda-offerta per il soddisfacimento del fabbisogno delle imprese, in cerca di personale qualificato, che insistono prevalentemente, ma non in via di esclusiva, nel capoluogo agrigentino, in linea con i Livelli Essenziali delle prestazioni.

Il Piano di implementazione di “IN RETE CON IDO” ha adottato i servizi di Randstad, sotto il coordinamento degli HR Manager della filiale di Palermo, Eleonora Oddo, Margherita Lo Medico, Salvatore Caliri e Martina Del Bosco, presenti all’evento al fine di colmare quel GAP emerso da una attenta analisi della popolazione campionata, ricavata dalle interviste/profilazioni dell’utenza accolta nel CPI in orario di servizio. Un modello, in grado di dimostrare, con le definite implementazioni, di essere efficace favorendo altresì la replicabilità in altri CPI della regione Sicilia. Il CPI è aperto ad intraprendere iniziative con altri soggetti attivi nel mercato del lavoro; seguiranno a tal proposito altri eventi che interesseranno il contatto diretto con le aziende.

Per ulteriori informazioni, si può contattare il Centro per l’Impiego di Agrigento al numero di telefono 0922 605439 o la filiale di Randstad coinvolta nel progetto al numero di telefono 091 609 0230.