Il consigliere comunale Francesco Alfano ha ufficializzato la sua indipendenza in seno al consiglio comunale di Agrigento. Alfano, eletto nelle liste a sostegno del sindaco Francesco Miccichè, ha di fatto lasciato i gruppi di maggioranza. Eletto nella lista “Cambiamo rotta”, a cui furono assegnati quattro seggi (Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino), vanta un’esperienza politica sempre al servizio della collettività. Stimato medico, nel 2010 ha rivestito anche la carica di presidente del consiglio comunale. “In quest’ultimo anno – dice Alfano – ho visto l’amministrazione comunale indifferente alle sollecitazioni del consiglio comunale. In merito ad Agrigento 2025, continuo a rilevare un totale disinteresse nel rendere pubblica e partecipe la città di quello che si sta facendo”. Come è stato detto tante volte, Agrigento capitale della cultura non può ridursi a un mero calendario di eventi. Manca una visione che tenga conto del passato, dell’attualità e del futuro.