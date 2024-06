Il Presidente, Marcello Giavarini, è andato personalmente a portare il suo incoraggiamento e il sostegno di tutta l’azienda.

E’ iniziato ufficialmente il Campionato Europeo J24 a Porto Cervo. Buone le prime uscite dell’equipaggio South Kensington sulla barca Egogreen composto dallo skipper Mimì Campo, che ricopre i ruoli di team manager, timoniere e tattico; al suo fianco, Massimiliano Passariello come centrale, Carlo Bonomolo come tailer, Carlo Levantino come prodiere e Massimo Licata D’Andrea come addetto alla randa.

Alle ore 10 di venerdì 14 giugno, il segnale di partenza ha dato il via ad una giornata emozionante con 48 barche in gara.

“Siamo orgogliosi di annunciare che l’equipaggio di EgoGreen, alla sua prima esperienza su una barca J24, ha avuto un inizio molto positivo- dice Massimo Licata D’Andrea-. Dopo una prima prova di rodaggio, sono riusciti a piazzarsi tra i primi 10-12 equipaggi in ogni prova, dimostrando grande passione e determinazione”.

Il Presidente, Marcello Giavarini, è andato personalmente a salutare l’equipaggio, portando il suo incoraggiamento e il sostegno di tutta l’azienda.

L’imbarcazione EgoGreen è sponsorizzata dal prestigioso resort Bagaglino di Porto Cervo.