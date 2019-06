Generazione No Stop Sicilian Tour: alla scoperta di Favara [VIDEO]

Favara come non l’avete mai vista. Ad accompegnarvi in un insoli tour per le strade della città dell’agnello pasquale ancora loro. Omar Bolognesi, noto conduttore televisivo, affiancato da Salvo Lo Guasto, conosciuto da sempre nel mondo radiofonico, sono i protagonisti della puntata di Sicilian Tour dedicata alla cittadina della provincia di Agrigento. Come al solito, osservano con gli occhi di semplici turisti che per la prima volta decidono di trascorrere una giornata, per le vie di Favara, andando alla scoperta di monumenti, leggende, luoghi interessanti e con un’attenzione particolare alle specialità locali e allo street food.

Il format prevede la presenza di ospiti, che li accompagnano e li guidano nel loro viaggio, consigliandoli al meglio, sui luoghi da visitare.

Non mancherà ironia e spirito di avventura che accompagnerà l’utente, ad una visione del video, più piacevole e prolungata.