La Presidenza del Consiglio comunale e la Conferenza dei capigruppo del Comune di Canicattì, ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico con Aica per affrontare l’emergenza idrica che sta interessando la città dell’uva Italia. La riunione, che si svolgerà nei prossimi giorni, rappresenta un passaggio fondamentale voluto e promosso dal Consiglio comunale, che ha assunto un ruolo centrale e determinante nel sollecitare un confronto diretto con i vertici dell’ente gestore del servizio idrico.

Decisivo è stato l’intervento del presidente del Consiglio comunale, Domenico Licata, unitamente al documento unitario approvato da tutti i capigruppo consiliari, che ha consentito di portare con autorevolezza la voce della comunità al presidente della Regione siciliana e ai vertici di Aica, ottenendo l’apertura di questo tavolo di confronto.

“Il Consiglio comunale si è posto quale principale attore politico-istituzionale nella ricerca di una soluzione equa e strutturale alla crisi, esercitando pienamente il proprio ruolo di indirizzo e rappresentanza rispetto agli altri livelli coinvolti – si legge in una nota diffusa alla stampa -. L’azione coesa e trasversale dell’assemblea consiliare conferma la volontà di tutelare prioritariamente gli interessi dei cittadini e di garantire un servizio idrico efficiente, trasparente e rispondente ai bisogni della collettività”.

All’incontro parteciperanno la presidente del CdA di Aica, Danila Nobile, il direttore generale, Francesco Fiorino, il presidente del Consiglio comunale, Domenico Licata e la conferenza dei capigruppo consiliari al comune di Canicattì. Il Consiglio comunale informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti del confronto, confermando fin d’ora il proprio impegno costante e vigile fino alla concreta risoluzione dell’emergenza idrica per la città di Canicattì.

