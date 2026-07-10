Sono rovinati a terra mentre si trovavano a bordo di un monopattino. Nell’impatto con il suolo uno ha battuto la testa. Due tredicenni sono rimasti feriti in un incidente stradale che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Uno ha riportato un trauma cranico e per questo motivo i medici in servizio hanno disposto il trasferimento con l’elisoccorso del 118 ad un presidio ospedaliero di Palermo, dove è stato ricoverato. Non versa in pericolo di vita. Lievi traumi per l’amico coetaneo, medicato e poi dimesso. Guarirà in pochi giorni.

Né sul luogo dell’incidente stradale, né al pronto soccorso c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine.

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