“Fotografa San Calogero”. Siete stati tantissimi a rispondere al Concorso di “Agrigento Oggi”

Tantissime e tutte belle le foto che hanno partecipato al nostro Concorso “Fotografa San Calogero”.

Dicevamo del numero di scatti eseguiti e della qualità.

Ma c’è di più.

Le foto hanno coinvolto quest’anno nuovi fotografi che hanno saputo mettere insieme gli aspetti più significativi della festa in onore di San Calogero tornata dopo la pandemia.

Noi di “Agrigento Oggi” non possiamo che essere orgogliosi del risultato, perché segna un riconoscimento per l’impegno quotidiano del giornale nell’informare ma anche nel mantenere con i lettori un rapporto speciale grazie proprio alle iniziative come questa del Concorso.

Un grazie va, intanto, alla Giuria impegnata nel difficile lavoro di scegliere tra le tantissime foto pervenute gli scatti migliori meritevoli di ricevere il premio.

E un grazie di cuore ovviamente va a ciascuno dei partecipanti.

A breve comunicheremo la data della premiazione che potrebbe avvenire in autunno o chissà anche nel corso dell’estate.

Eugenio Cairone