Picchia selvaggiamente la moglie, denunciato quarantenne

Ha picchiato la moglie, davanti ai figli piccoli, e per i traumi riportati è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ accaduto in un’abitazione del centro storico di Agrigento. Un nigeriano quarantenne è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

La moglie, una connazionale trentenne, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili dai medici del nosocomio agrigentino con una prognosi di 10 giorni. La donna, forse per paura di ritorsioni, non ha denunciato il coniuge, ma i carabinieri hanno proceduto d’ufficio.