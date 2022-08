Agrigento comincia con il derby. Cagnardi: mi piace molto partire così

Il commento di coach Cagnardi sul calendario di A2

“Cominciamo con il Darby è questa cosa ci piace perché mettiamo subito sale al nostro percorso, speriamo di arrivare atleticamente nella migliore condizione, tecnicamente sappiamo che ci sarà da lavorare e ci vorrà il tempo necessario. Ci dispiace non giocare in casa questa partita con i nostri tifosi, ma comunque si faranno gli occhi la settimana dopo, perchè il debutto casalingo sarà con la Vanoli Cremona, una delle favorite, formazione che appena due stagioni fa conquistava la coppa nazionale”. E’ un Devis Cagnardi molto carico quello che commenta il calendario di A2. “Sappiamo – aggiunge – che prima o dopo bisogna incontrarle tutte, e che i veri valori di ogni squadra verranno fuori alla settima, ottava di campionato. Sicuramente – continua il coach – affronteremo delle società blasonate, Cantù una grande della pallacanestro, Torino con corsi e ricorsi storici per Agrigento, ma il nostro dev’essere un campionato di grande battaglia. Dobbiamo curarci poco di chi abbiamo davanti, perchè sarà necessario fare punti contro chiunque. In vista della riforma della pallacanestro futura – conclude – lotteremo per garantirci un posto nell’élite della pallacanestro italiana”.