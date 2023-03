Incidente stradale lungo la statale 115: autoarticolato si ribalta

Un autoarticolato, per cause ancora al vaglio della Polizia, si è ribaltato su un fianco, lungo la strada statale 115, in prossimità del distributore di carburanti “Eni”, in territorio di Palma di Montechiaro. L’autista, a parte il grosso spavento, è rimasto illeso.

L’incidente stradale, che non avrebbe coinvolto altri mezzi di passaggio, si è verificato nel corso delle ore notturne, tra sabato e domenica. Forse per una manovra azzardata o una distrazione, l’uomo alla guida ha perso il controllo del volante, e il mezzo pesante sbilanciato dal peso del carico, si è capovolto, schiantandosi sull’asfalto.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata, il personale medico del 118 e le forze dell’ordine.