Quando dare il primo smartphone a un figlio? A quale età consentire l’accesso ai social? E soprattutto: è possibile evitare che ogni famiglia affronti da sola la pressione del «ma gli altri ce l’hanno»?

Da queste domande nasce “Prima crescere. Poi connettersi.”, il progetto pilota promosso ad Agrigento da Giorgio Re, genitore di un alunno dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, con un obiettivo preciso: arrivare alla sottoscrizione di Patti Digitali tra i genitori degli alunni della stessa classe. L’idea è quella di mettere insieme le famiglie e provare a condividere alcune regole sull’utilizzo della tecnologia da parte dei più piccoli: dall’età per il primo smartphone all’accesso ai social network, fino al tempo trascorso davanti agli schermi e alla qualità dei contenuti.

Non un rifiuto della tecnologia, dunque, ma il tentativo di stabilire tempi e modalità compatibili con la crescita dei bambini.

«Mi auguro che quello di oggi sia soltanto il primo di una serie di incontri che possano condurre alla sottoscrizione di Patti Digitali a livello delle singole classi – spiega Giorgio Re –. Condividere alcune scelte educative può aiutare tutti noi genitori ad affrontare con maggiore serenità la pressione del “ma gli altri ce l’hanno”. Non si tratta di crescere bambini lontani dalla tecnologia, ma di dare loro il tempo di acquisire la maturità necessaria per utilizzarla consapevolmente».

Il primo passo concreto del progetto è stato l’incontro “Crescere nel digitale”, ospitato martedì 24 novembre nel plesso Lauricella dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso la dirigente scolastica Rosellina Greco. Al confronto hanno partecipato Nicolò Testone, direttore di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Asp di Agrigento, Eleonora Clio Di Girgenti, educatrice e titolare del micronido Ohana, e Giovanna Cavaleri, presidente dell’associazione generAzioni consapevoli.

Competenze diverse per affrontare le implicazioni dell’accesso precoce al digitale e fornire alle famiglie strumenti utili per accompagnare bambini e bambine nel rapporto con smartphone, social network e contenuti online.

«La scuola ha il compito di accompagnare le famiglie anche nell’affrontare le nuove sfide educative – sottolinea la dirigente Rosellina Greco –. Costruire un dialogo su questi temi fin dalla scuola dell’infanzia e primaria significa investire nel benessere dei nostri alunni».

L’incontro al plesso Lauricella rappresenta quindi il punto di partenza di un percorso che punta ad andare oltre la semplice sensibilizzazione. L’obiettivo è portare il confronto direttamente nelle classi e favorire accordi volontari tra i genitori, creando regole condivise che possano alleggerire anche la pressione sociale esercitata sui bambini e sulle stesse famiglie. Il progetto resta aperto anche ai genitori che non hanno partecipato al primo appuntamento. L’auspicio di Giorgio Re è che l’esperienza possa estendersi ad altre classi e, successivamente, diventare uno stimolo per altre scuole del territorio.

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