Qualcuno avrebbe cercato di mettere a segno un furto al supermercato Lidl al viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. A mettere in fuga i malviventi, dopo che hanno forzato la porta d’ingresso, è stato l’allarme. A intervenire, una volta raccolta la segnalazione, sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile e il personale dell’istituto di vigilanza privata.

Nel corso del sopralluogo trovati i segni di effrazione sulla porta. I militari, dopo avere notiziato la Procura, hanno avviato le indagini per tentare di identificare i ladri. Appare scontato comunque che i carabinieri abbiano già visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.

Ad entrare in azione potrebbe essere stata la stessa banda che l’altra notte ha rubato in un supermercato di Raffadali dove sono stati portati via 12.500 euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp