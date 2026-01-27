A una settimana di distanza dal primo incontro, i libri tornano a incontrare le persone e lo fanno rinnovando una formula che ha già dimostrato di saper creare connessioni autentiche. Dopo il successo dell’esordio, ritornano infatti gli Speed Date Letterari, con un nuovo pomeriggio interamente dedicato alla parola scritta, al confronto sincero e al piacere di ascoltare storie raccontate direttamente da chi le ha pensate e scritte.

L’appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17.00, nella suggestiva stazione succursale di Porto Empedocle, uno spazio carico di memoria e transiti che, per un pomeriggio, si trasformerà in un luogo di dialogo, curiosità e scoperte. Un contesto non convenzionale che ben si presta a ospitare un format dinamico, essenziale e profondamente umano.

Il meccanismo degli Speed Date Letterari resta quello che ha conquistato lettori e autori: incontri rapidi ma intensi, scanditi da un timer che non lascia spazio ai fronzoli e invita ad andare dritti al cuore dei libri. Ogni autore avrà a disposizione 30 minuti per entrare in relazione con il pubblico, di cui 10 minuti affidati a un testimonial, chiamato a presentare l’opera in modo diretto e senza sovrastrutture, e 20 minuti dedicati alle domande e al confronto aperto, in cui lettori e scrittori possono dialogare senza filtri, in un clima di ascolto e partecipazione attiva.

Protagonisti di questo secondo incontro saranno Beatrice Gucciardo, con Una leggera, sottile illusione, Giacomo La Russa, autore de I sepolti vivi, e Davide Mauro, che presenterà Il senso della bellezza. Tre voci differenti, tre percorsi narrativi autonomi ma accomunati dalla capacità di stimolare emozioni, riflessioni e punti di vista, offrendo al pubblico uno sguardo plurale sul presente e sulle sue inquietudini.

Ad accompagnare i libri non mancherà anche il gusto, con una degustazione dolce offerta dal Bar Fantasy di Porto Empedocle, il sorteggio di una Marinisa Bag, gadget offerti dallo sponsor Reale Mutua di Agrigento e altre piccole sorprese pensate per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, da effettuare via WhatsApp al numero 349 4328 958.

L’iniziativa è organizzata da Angela Roberto, presidente di Archeoclub Agrigento – I luoghi di Empedocle, e da Graziella Pecoraro, direttrice editoriale di VGS Libri, con l’obiettivo di riportare il libro al centro della relazione, restituendogli il tempo dell’ascolto e il valore dell’incontro reale.

