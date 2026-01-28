Avrebbe ripetutamente insultato, minacciato, molestato e picchiato la moglie. E nel periodo di Natale le ha bruciato anche l’autovettura. A mettere fine alle violenze i carabinieri della Tenenza di Favara, con il coordinamento della Procura di Agrigento. L’uomo è stato bloccato e arrestato.

Si tratta di un quarantacinquenne favarese, indagato di maltrattamenti in famiglia, minacce e danneggiamento a seguito di incendio. I militari dell’Arma hanno dato seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Agrigento.

Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Per la vittima, una trentacinquenne anche lei favarese, è stato attivato il cosiddetto “Codice rosso”.

