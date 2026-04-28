AGRIGENTO – Deposito ufficiale e squadra già delineata. Con la consegna della documentazione al Palazzo dei Giganti, prende forma la corsa di Michele Sodano, sostenuto dalla lista Controcorrente. Al suo fianco Ismaele La Vardera, che ha accompagnato il candidato sancendo l’avvio formale della sfida elettorale. VIDEO

Nel dettaglio, gli assessori indicati rappresentano un mix politico e civico: Eleonora Sciortino (PD), Giuseppe Riccobene (area ambientalista in quota PD), Filippo Bracco (area 5 Stelle, senza lista autonoma ma con nomi inseriti nella lista PD), Irene Fucà (Scaro Café, in lista con Sinistra e verdi), Roberta Lala (Italia Viva), Giovanni Crosta (Controcorrente, con un passato nell’area PD), oltre a Elvira Mangione e Dario Cipolla, scelti direttamente da Sodano in quota Controcorrente.

La lista dei candidati al Consiglio comunale si presenta eterogenea: oltre allo stesso Michele Sodano, figurano Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Dario Cipolla, Alessandra Cristallini e Giovanni Crosta. Completano la squadra Andrea Di Caro Catarratto, Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Elvira Mangione, Federica Marchica, Maria Miccichè, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini e Andrea Vizzini Bisaccia.

Parallelamente, Sodano ha sciolto le riserve anche sulla squadra di governo, indicando gli otto assessori che lo affiancherebbero in caso di vittoria, delineando così un assetto politico-amministrativo già definito.

Non solo politica. A supporto del programma, è stato annunciato anche un comitato tecnico-scientifico composto da profili di alto livello: Francesca D’Alessandro, data analyst e mobility engineer con base a Barcellona; Maricetta Lombardo, vincitrice del David di Donatello per il suono; Marcy Palillo, ricercatrice in sociologia all’Università di Greenwich; Tiziana Fiore, docente alla Montclair State University; l’ingegnere Tommaso Piazza, direttore generale dell’Università Ca’ Foscari; l’architetto Francesco Di Nolfo, esperto in appalti pubblici; e Ignazio Condello, ricercatore attivo a Dubai nel campo della cardiochirurgia e delle tecnologie innovative.

Il quadro delle presentazioni elettorali si completerà nelle prossime ore. Poi sarà campagna elettorale a tutti gli effetti.

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