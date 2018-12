Fortitudo ti presento il tuo avversario: 2B Control Trapani

Sale la febbre per l’attesissimo derby siciliano di A2 che vede contrapposti i granata di coach Daniele Parente e i biancazzurri di coach Franco Ciani, che si affronteranno al PalaConad di Trapani. La sfida valevole per la 13^ giornata di regular season, per il quarto anno consecutivo, si svolge nel periodo natalizio. Per la Fortitudo Agrigento è tempo di smaltire in fretta le scorie della sconfitta subìta per mano della capolista Virtus Roma, anche perché la delusione riguarda solamente il risultato; i biancazzurri possono essere ampiamente soddisfatti della prestazione: con Guariglia non ancora al top della condizione fisica e con Evangelisti e Zilli infortunati, hanno tenuto testa alla capolista arrendendosi con onore ad una formazione costruita per il salto di categoria.

Gli avversari

Sul versante ovest dell’isola, i granata sono reduci dalla sconfitta di Biella e finora hanno disputato un campionato al di sotto delle aspettative; è pur vero che si tratta di un roster completamente rinnovato e che Daniele Parente è al primo anno da head coach dopo essere subentrato, lo scorso anno, a stagione in corso. Nel roster, confermato il totem e capitano Andrea Renzi insieme a Marco Mollura; gli innesti principali sono stati: l’ala italo-albanese classe ’93 Rei Pullazi, l’ala italo-rumena classe 2000 Erik Czumbel, la guardia classe 2000 Federico Miaschi, il play/guardia Roberto Marulli e un paio di giocatori in crescita come il centro italo-nigeriano classe ’97 Curtis Nwohuocha e l’ala grande classe ’95 Giogio Artioli. I due spot stranieri sono andati ai due americani Rotnei Clarke e Cameron Ayers.

Che partita sarà?

L’andamento discontinuo dei granata (12° posto in classifica con 5 vinte e 7 perse) è messo ben in evidenza dai numeri: ottima la fase offensiva che con 83.7 punti di media in attacco ha il terzo attacco del girone, male quella difensiva che con 86 punti di media subìti è la seconda peggior difesa del girone. È proprio su quest’ultimo aspetto che coach Parente sta lavorando alla ricerca del giusto equilibrio di squadra. Ad ogni modo, una chiave della partita sarà quello di arginare l’asse Clarke/Renzi, ma occhio anche a Pullazi (5° rimbalzista del girone) ed Ayers (13.6 punti di media) anche se quest’ultimo tende all’uno contro uno, circostanza che spesso lo spinge a forzare alcune giocate.

“The Rancher”