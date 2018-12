Assemblea straordinaria tra dirigenza, docenti e alunni all’Itcet Sciascia

Hanno occupato l’atrio in segno di protesta. Sono gli studenti dell’ Istituto Tecnico Commerciale Statale Leonardo Sciascia di Agrigento.

Motivo dell’astensione dalle lezioni alcune problematiche lamentate. A seguito di ciò, hanno raggiunto un accordo con la dirigenza per trasformare la protesta in una “settimana della creatività” con giochi e tornei all’interno dell’Istituto. Inoltre, hanno ottenuto un incontro straordinario per discutere su diversi punti ed aspetti.

L’incontro- alla presenza della dirigente, dei docenti e degli stessi allievi- ha permesso a quest’ultimi di avere rassicurazioni e risposte certe in un clima pacifico. Risposte che hanno soddisfatto le esigenze e le richieste esposte.

Domani, per gli allievi dell’Itcet Sciascia sarà un giorno dedicato agli scambi di auguri in vista delle prossime festività con la partecipazione anche del corpo docente.