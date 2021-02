Alla scoperta del Volley Reghion Reggio Calabria, prossimo avversario di Aragona

Aragona contro il Volley Reghion Reggio Calabria quinta e ultima giornata di andata. Una squadra molto insidiosa da affrontare.

La Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà sabato 20 febbraio alle ore 18 al Palanicosia il Volley Reghion Reggio Calabria, partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di serie B1, girone “E2”. Le ragazze di Mister Massimo Dagioni sono obbligate a riscattarsi dopo la pesante sconfitta, nel turno precedente, subita sul campo della Sanitaria SiCom Messina. La squadra reggina prossima avversaria, rappresenta l’unica squadra calabra inserita nel giorne delle formazioni siciliane, e può considerarsi al momento la sorpresa del campionato, in virtù del fatto che da neopromossa, con l’obiettivo dichiarato di disputare un campionato solamente per crescere e fare esperienza, riveste invece con merito la posizione di vicecapolista, con 7 punti dopo 4 giornate, frutto di due vittorie (che potevano addirittura essere tre se non avessero sprecato una palla-match contro il Santa Teresa Riva, sabato scorso) e due sconfitte.

In palleggio presenta Isabella Perata, classe 1997 per 1,81 di altezza, con una laurea in Scienze e Tecniche psicologiche. Cresciuta nel vivaio di talenti di Club Italia, insieme a giocatrici come Paola Egonu e Alessia Orro, inizia come centrale, ma proprio nel club Italia cambia ruolo e si trasforma in regista. Per lei anche una esperienza in serie A2, con i colori di Volalto Caserta. Nonostante il ruolo si caratterizza per i buoni risultati a livello realizzativo. Infatti è molto brava a muro oltre a essere dotata di un servizio molto insidioso.

Come martello ricevitore l’esperta argentina Marcela Nielsen, classe 1988 per 187 cm. Ormai italiana d’adozione, giocando nel nostro Paese dal 2004,, vanta un curriculum caratterizzato da numerose presenze in A2, B1 e B2. Schiacciatrice completa, può essere utilizzata, all’occorrenza, anche come opposto.

Altro martello-ricevitore è Alessia Ameri, foggiana, classe 1985 per 175 cm. Giocatrice di categoria superiore, ha militato in A2 col Marsala e anche A1 a Caserta, nello scorso campionato, rivestendo però il ruolo di libero. Personaggio poliedrico, affianca al volley l’impegno nell’ambito della moda, cimentandosi come modella. Al suo attivo ben quatto calendari, con alcuni scatti decisamente provocanti. Brillante anche negli studi, vantando una laurea in Economia Gestionale ottenuta col massimo dei voti.

Il braccio armato della Volley Reghion è Barbara Varaldo, di Chieri, classe 1995. Reduce dall’esperienza dell’anno scorso a Palmi, è l’opposto su cui insistono grandi aspettative, ampiamente ripagate in queste prime giornate di campionato,

Il libero è la siciliana Federica Foscari, nata a Castelvetrano nel 1994. Ha alternato in passato il ruolo di schiacciatrice di banda a quello di libero, ma è in quest’ultima posizione che esprime il suo massimo potenziale. Da segnalare una curiosità, Federica affianca alle capacità mostrate sul parquet un grande talento canoro, infatti ha una splendida voce con la quale accompagna brani di musica jazz-blues, al punto da aver già inciso un cd dal titolo ““The nearness of you”.

Come centrali, Reggio Calabria, presenta una coppia molto esperta e pericolosa, soprattutto nel fondamentale del muro: Simona La Rosa, torinese, classe 1992 per 188 cm, con diverse esperienze in A2 (Chieri,Pavia,Palmi) e Stefania Papa, classe 1988 per 186 cm, di Montebelluna (TV).

Completano il roster: Federica Borghetto, schiacciatrice di banda, ormai un’istituzione a Reggio Calabria, capitano, atleta locale, al sesto anno consecutivo tra le fila del Reghion Volley; le palleggiatrici Katia Romeo e Valeria Mucciola, la centrale di Piana degli Albanesi Martina Petta, e Verdiana Saporito, opposto messinese.

La squadra calabra è allenata da Davide Monopli, giovane e preparato allenatore pugliese, che ha condotto la squadra reggina durante la cavalcata vincente della scorsa stagione, dalla B2 alla B1, e che presenta così la partita di sabato prossimo: “noi non abbiamo niente da perdere, andremo ad Agrigento per giocare la nostra partita, prepararandola bene e provare a realizzare le cose che sappiamo fare, affinchè, uscendo dal campo, avendo dato il massimo, nessuno possa rimproverarci nulla. Questo è l’obiettivo per ogni singola partita, a maggior ragione lo sarà ad Agrigento, che, per caratura tecnica, è indiscutibilmente l’avversario da battere dell’intero girone”.

Arbitreranno i signori Claudio Spartà e Gabriele Galletti, della sezione di Catania.