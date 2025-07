AGRIGENTO – La Fortitudo Moncada Agrigento continua a costruire il roster in vista della stagione 2025/2026, inserendo tasselli fondamentali per un campionato da protagonista. La società biancazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Kenneth Viglianisi, guardia classe 1992 con un lungo curriculum in Serie A2.

Giocatore esperto, carismatico e duttile, Viglianisi ha vestito maglie prestigiose ed è stato uno dei riferimenti della Real Sebastiani Rieti nell’ultima stagione. Atleta solido e con punti nelle mani, ha spesso incrociato la Fortitudo da avversario, lasciando sempre il segno sul parquet del PalaMoncada. Ora sarà lui a indossare i colori biancazzurri, portando leadership e qualità a un gruppo giovane e ambizioso.

Altro colpo in entrata è quello di Federico Grani, lungo classe 2003 di 205 cm, cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia e reduce da una stagione da 10 punti di media in B Interregionale con la maglia della Pallacanestro Gardonese. Grani arriva ad Agrigento con entusiasmo e voglia di affermarsi, pronto a mettersi a disposizione di coach Devis Cagnardi e a guadagnarsi il cuore dei tifosi.

Intanto, la dirigenza è al lavoro per chiudere anche l’ingaggio di Riccardo Carta, altro profilo ritenuto funzionale alla filosofia di gioco della nuova Fortitudo. Le trattative sono ben avviate e potrebbe arrivare a breve l’annuncio ufficiale.

La campagna acquisti biancazzurra entra nel vivo: tra esperienza e giovani promesse, la Fortitudo muove passi concreti verso una stagione che vuole essere all’altezza delle aspettative della piazza.

