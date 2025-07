Noche de Fuego vola a Malta: il party made in Agrigento conquista Gianpula Village

AGRIGENTO – Il format agrigentino più esplosivo dell’estate approda a Malta. Noche de Fuego, la serata firmata da Marco Catalano e dal suo team, è pronta a incendiare la notte di giovedì 17 luglio sul palco del celebre Gianpula Village, una delle discoteche più prestigiose d’Europa.

Un traguardo importante per quello che è già stato definito il format n.1 in Sicilia e uno dei 10 eventi più coinvolgenti d’Italia. Ritmi latini, fuoco scenico, animazione e una macchina organizzativa collaudata, capace di far ballare migliaia di persone a ogni tappa.

“È un tassello fondamentale per il nostro percorso – commenta Marco Catalano – che testimonia una crescita esponenziale anche fuori dai confini nazionali. Portare il nome di Agrigento in uno dei luoghi simbolo del divertimento internazionale è motivo di orgoglio per tutto il nostro staff”.

Noche de Fuego – Malta Edition sarà ospitata nel cuore pulsante del turismo notturno dell’isola, tra luci, effetti speciali e una line-up pronta a far scatenare il pubblico del Rooftop del Gianpula Village. Un evento che segna non solo un salto di qualità per il format, ma anche una vetrina internazionale per la creatività e l’energia della movida siciliana.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp