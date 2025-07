Akragas, la rinascita comincia dai ragazzi: parte lo stage della Virtus Akragas SLP

AGRIGENTO – Non bastano i ricordi per tenere in vita una squadra. Servono visione, entusiasmo e il coraggio di ricominciare. Ed è proprio da questi valori che nasce la Virtus Akragas SLP, la nuova realtà calcistica agrigentina guidata dal presidente Salvatore La Porta, che punta a ricostruire dalle fondamenta partendo da chi ha ancora il futuro negli occhi: i giovani.

La prima iniziativa concreta arriva con uno stage di selezione che si terrà allo stadio Esseneto nei giorni 21 e 22 luglio, sotto la guida tecnica di Dino De Rosa, responsabile del settore giovanile.

Due le giornate previste:

21 luglio 2025 ore 17 : classi 2007, 2008, 2009

: classi 22 luglio 2025 ore 17: classi 2010, 2011, 2012, 2013

Un appuntamento importante non solo per scovare talenti, ma anche per riaccendere l’identità calcistica della città, in un momento in cui Agrigento ha bisogno di credere nuovamente nel suo calcio. Una sfida piena di ostacoli, certo, ma anche di speranze da coltivare.

Per partecipare allo stage, è necessario inviare una mail a [email protected], allegando:

documento di identità

certificato medico per attività sportiva agonistica

eventuale nulla osta della società di appartenenza

Per info:

Pino Motisi – 338 753 3126

Dino De Rosa – 338 358 7598

L’Akragas riparte dal basso. Ma con lo sguardo già in alto.

