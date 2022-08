Primo allenamento al Palamoncada in attesa degli americani che arriveranno nei prossimi giorni dopo aver ottenuto il visto questo pomeriggio.

Ed ecco le date delle amichevoli estive:

28 Agosto – 19 vs Ragusa

3 Settembre – 18.30 vs Trapani

7 Settembre – 18:30 vs Palermo.

Tutte le amichevoli si giocheranno al

PalaMoncada. E quindi si comincia, inizia ufficialmente la

Stagione 2022/2023