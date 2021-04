Fortitudo ecco il tuo avversario: Nuova Pallacanestro Olginate

di Michele Bellavia

Dopo la parentesi della Coppa Italia conclusa in semifinale, per i biancazzurri di coach Catalani è il momento del ritorno alla base. Il PalaMoncada, benché meno accogliente del solito non essendo più frequentato dagli aficionados come nel periodo antecedente alla pandemia, rimane il luogo ideale per ritrovare la freschezza mentale e fisica necessaria per affrontare lenuove battaglie di campionato. Il calendario, infatti, non dà tregua e riserva un mese ad altissima intensità;Chiarastella e compagni, già a partire dal match casalingo di questa domenica, dovranno subito scrollarsi di dosso le scorie della kermesse in terra romagnola e pensare al prossimo avversario.

Il parquet del palasport empedoclino ospiterà una compagine reduce da un momento delicato: la Nuova Pallacanestro Olginate. I lombardi hanno chiuso la prima parte di campionato (nel Girone B2) in maniera poco brillante, cambiando allenatore (Oldoini al posto diContigiani) e chiudendo al quinto posto a quota 12 punti. La seconda fase invece non è iniziata come da programma: il Covid-19, infatti, ha colpito diversi atleti bloccando per un mese gli allenamenti e causando il rinvio di tutte le partite che, in parte, verranno recuperate questa settimana.

Il primo dei recuperi si è concluso lo scorso lunedì conla sconfitta casalinga per mano della Pallacanestro Crema, poi sarà la volta del doppio confronto in terra siciliana prima contro Ragusa (giovedì) e domenicacontro Agrigento. Nella nuova classifica unificata, i lombardi sono distanti quattro punti dalla zona playoffma, al momento, appare più realistico puntare alla salvezza diretta guardandosi le spalle dalle agguerrite inseguitrici anziché guardare in alto.

Il roster fa leva su esterni dotati di esperienza, buona tecnica e punti nelle mani; in particolare, il play classe ’90 Giacomo Bloise (quasi 11 di media con 3.1 rimbalzi e 4.2 assist), la guardia/ala classe ’88 Andrea Negri (13 punti di media con il 42,5% dall’arco) e l’ala classe ’91Filippo Giannini (12.6); il duro lavoro sotto i tabelloni è compito di Giovanni Lenti, centro classe ’96, che ha chiuso la prima parte del campionato in doppia-doppiacon 10.6 punti e 12.3 rimbalzi. Probabile starting five:Bloise, Negri, Giannini, Avanzini, Lenti.