Sicilia. scoperto giro di prostituzione: scatta un arresto

La squadra Mobile di Caltanissetta ha scoperto un giro di prostituzione nel centro di Caltanissetta. In manette è finito Cataldo Falzone, 69 anni, di San Cataldo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Disposto il sequestro di tre immobili nella disponibilità dell’indagato, tutti in territorio di Caltanissetta.

Per lo stesso reato i poliziotti hanno notificato un avviso di garanzia a un nisseno 53enne, in passato coinvolto in altre indagini per sfruttamento della prostituzione. Le indagini hanno preso avvio a seguito di un intervento eseguito dai poliziotti della sezione Volanti nel giugno del 2018, in via Cappuccini, per una violenta lite che si era accesa tra due prostitute di nazionalità colombiana, e un cliente.

La successiva attività investigativa, e le intercettazioni telefoniche degli indagati hanno consentito di rilevare che Falzone, sebbene avesse provveduto a regolarizzare i contratti di affitto, e provveduto ad adempiere gli obblighi di comunicazione alle autorità, era perfettamente a conoscenza dell’attività di meretricio, che si svolgeva all’interno delle case di sua proprietà, e raccomandava di “lavorare in modo discreto per non destare sospetti nel vicinato”.